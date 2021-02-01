شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت من هدفنا الأول 54.45 وارتد صعوداً ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، ولا يزال السعر ضمن التركيبة السلبية التي تظهر بالصورة، بانتظار كسر المستوى المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 52.30 كهدف تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 55.60 ثم 56.05 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط