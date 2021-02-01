شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف الأول – تحليل - 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النفط هدفنا الأول المنتظر عند 51.70 ويرتد صعوداً من هناك، ليختبر المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن السعر يشكّل نموذج فني هابط يدعم فرص تفعيل موجة تصحيحية هابطة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 51.70 سيضغط على السعر للتوجه نحو 49.70 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 53.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط