شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الفضة تداولات اليوم بارتفاع قوي ليلامس حاجز 29.00 دولار، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 29.80 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 27.85، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي لزيارة مناطق 25.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.85 والمقاومة 29.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد