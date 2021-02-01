شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد بعد التداولات المختلطة التي شهدها في الجلسات الماضية، حيث تذبذب بين مستويات الدعم 1850.80 والمقاومة 1871.55، ونعتقد بأن هذه المستويات تملك مفاتيح الاتجاه التالي، ويحتاج السعر لاختراق أحدها لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيكمل تشكيل نموذج إيجابي يدعم فرص امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى مستويات 1888.30 ثم 1905.05، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الهابطة التي تتواجد أهدافها التالية عند 1820.00 ثم 1800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير