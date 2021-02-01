شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لـ 10 قرى بأسوان بتكلفة 850 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه في اطار برنامج حياه كريمة ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال بحوالي ٨٥٠ مليون جنيه، ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري وهي عباره عن تنفيذ أعمال الصرف الصحي لعدد 10 قري بمركز إدفو و عدد 3 محطات معالجة.

ويعد مشروع تطوير القرى المصرية ضمن برنامج حياة كريمة مشروع قومى يستهدف النهوض بالمستوى المعيشى والاقتصادى لنحو 58 مليون مصرى، يعيشون فى الريف تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف المهندس ناجى علوان لـ" الخليج 365" ان المشروعات يضم 10 قرى وهى ،قرية الزراعة 5،وقرية أم سلمة، وقرية الرى بالرش، وقرية البصالى، وقرية الرئيسية، وقرية زقلونة، وقرية طوناب، وقرية العدوة، وقرية البحيرة، وقرية الفوزة، لافتا أن الأعمال عبارة عن شبكات انحدار و خطوط طرد و محطات رفع و محطات معالجه ثلاثية لتقديم الخدمة لمئات الالاف من المواطنين المحرومين منها في صعيد مصر .

وأوضح ناجى علوان، أنه وفقا لتعليمات المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، ومجلس إدارة شركة العبد؛ فإنه سيتم انجاز تلك المشروعات في اسرع وقت ممكن ومتابعة تنفيذها فور الطرح بما يضمن توفير الخدمة وفق المواصفات العالية.