شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى 110-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 1-2-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان محمد كمال مسئول المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين قال إنه يتم اختيار الماشية المستوردة عن طريق لجنة طبية تسافر للسودان وتختار الماشية بعناية شديدة جد ويتم شحنها وقبل دخولها إلى مصر تدخل الحجر الطبي ويتم الكشف عليها ثم يتم دخولها المجازر ويتم ذبحها تحت إشراف طبي كامل ويتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية عن طريق الوزارة والشركة القابضة بأسعار تقل عن سعر السوق بـ 25 %.

وأضاف: يتم طرح اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة جدا، لتلبية احتياجات المواطنين، ويكون هناك مراعاة للمواسم حيث يتم ضخها بكميات كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار، والمواشى السودانية يكون لحوم طازجة ومن أجود اللحوم الموجودة في الوطن العرب لأنها ناتجة عن مراعى طبيعية وفى آخر رسالة تم استيراد 5 آلاف رأس ماشية تكفي لشهر أو اثنين ويتم التعاقد على مدة سنة أو سنتين ونتجاوز الـ 20 ألف رأس ماشية من السودان في العام.

وأكد أن هناك مشروعات تقوم بها الدولة لتسمين المواشى والتي قامت بها الدولة مع الفلاح وهذه المشروعات ساهمت في استقرار أسعار اللحوم المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة والشركة القابضة قامت بمجهود كبير لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية.