شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الانخفاض في آخر جلساته، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستند السهم من جديد لمستوى الدعم الحالي 13.32، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.18 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 13.32، ليستهدف مستوى المقاومة 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.76.