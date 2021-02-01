شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيرا (1810) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -0.58 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أدى إلى كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولات السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 18.12، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.70 ومستوى المقاومة 18.12.