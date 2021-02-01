شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.96% بما يعادل -0.36 نقطة، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.72، ليستهدف مستوى المقاومة العنيد 18.64 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.72 ومستوى المقاومة 18.64.