شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم من جديد كسر مستوى الدعم الحالي 8.88، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 6.36 إلى 11.40)، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.33% بما يعادل -0.12 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 8.88، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.29 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.82 ومستوى المقاومة 9.28.