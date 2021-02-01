شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.96% بما يعادل -0.70 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولات السهم السابقة على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 71.89، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 74.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.89 ومستوى المقاومة 74.00.