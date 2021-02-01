شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، امام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.10 ومستوى المقاومة 22.60.