شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يستند لدعم خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم معادن (1211) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.61% بما يعادل -1.10 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة الحالي 42.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة المحوري 44.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.20 ومستوى المقاومة 42.65.