شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم السعودي الفرنسي (1050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.93% بما يعادل -0.65 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره أعلى مستوى 33.10، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة المهم 35.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 34.00.