شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يسعى لهدفه الجديد – تحليل صباحي – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد اختراق سهم جدوى ريت السعودية (4342) لمستوى المقاومة المحوري 14.17 والاستقرار أعلاه حتى تلك اللحظة، حقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.17، ليستهدف مستوى المقاومة 15.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 14.75.