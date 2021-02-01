شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسة الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مجملها إيجابية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.3 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 55.7، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 55.1.

بخلاف ذلك، فقد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 55.3 مقابل 52.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.5% خلال كانون الثاني/يناير.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 8.6% في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.8 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 49.7 ومقابل اتساع عند ما قيمته 49.0 في كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.82% ليربح 14.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,823.57، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.87% ليربح هو الأخر 241.87 نقطة ويصل إلى المستوى 27,905.26.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليربح 9.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,361.57، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر 7.21 نقطة ويصل إلى المستوى 3,475.86.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.08% ليربح 306.43 نقطة ويصل إلى المستوى 28,590.14، كنا ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.91% ليربح هو الأخر 56.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,033.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.45% ليخسر 58.53 نقطة ويصل إلى المستوى 13,068.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.78% ليربح 51.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,658.80.