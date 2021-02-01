شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 29 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7643 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7640، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7649، بينما حقق الأدنى له عند 0.7644، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7649.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 55.3 مقابل 52.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.5% خلال كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 8.6% في كانون الأول/ديسمبر، وتتطلع الأسواق حالياً إلى الكشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر كانون الثاني/يناير والتي عكست في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر تسارع النمو إلى 11.7% آنذاك.

ويأتي ذلك قبل ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% غداً الثلاثاء، وأيضا قبل إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي الخميس المقبل بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا، وصولاً إلى كشف بنك استراليا في نهاية هذا الأسبوع عن بيان السياسة النقدية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 57.1 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.0 مقابل 60.7 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 77.6، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث افتراضي.