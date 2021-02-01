الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 01-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل 104.472 نقطة، ليعيد المؤشر استناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

 

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، طيلة ثبات الدعم 8,614.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 9,000.00.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

33

عدد أسهم الشركات الخاسرة

162

عدد أسهم الشركات الثابتة

4

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

199

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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