شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعويضات تأمين الحرائق.. بعد اشتعال عقار فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التأمين ضد الحريق من المنتجات التأمينية الهامة التي يقدمها سوق التأمين للجمهور ،حيث يلعب دوراً في الحفاظ على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم تجاه الغير، وكذلك حماية الممتلكات العامة من خلال تعويض الأضرار التي تحدث في أعقاب وقوع الأخطار المؤمن منها.

وتوفر التغطية التأمينية على الممتلكات حماية المبانى السكنية ومحتوياتها ضد أخطار الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو أى حوادث تؤدى إلى تلفيات بالمسكن بالإضافة إلى الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية والعواصف، وتقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئى أو كلى نتيجة وقوع إحدى المخاطر التى تتضمنها وثيقة التأمين، ويشمل التأمين على الممتلك بعينه ويقتصر على التأمين على الحريق أو السرقة فقط، وتقوم شركة التأمين برصد قائمة المفقودات وسبب الضرر، ولكنه لا يشمل التأمين ضد الفيضانات أو ضد الأضرار الناتجة عن الإرهاب أو الحرب.

والتأمين ضد مخاطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات وهى كالتالى "ثلاث وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة ". وتحمى وثيقة التأمين ضد الحريق ممتلكاتك وتعوضك عن الخسائر والأضرار المادية، الناتجـة عن أخطار الحريق وما ينتج عنه من تلفيات بسـبب الدخـان والحـرارة، والحريق الناتج عن انفجار مثل الاشـتعال الذاتى وانفجار الغاز المستعمل للأغراض المنزلية، ومياه الإطفاء وتصرفات رجال الإطفاء، والصواعـق، كما يمكنك إضافة تغطيات أخرى بملاحق إضافية مثل انفجار الغلايات والأجهزة ذات الضغط.

وقد أكد خبراء التأمين على ضرورة إتباع شركات التأمين بعض التوصيات الحتمية لتقليل حجم الخسائر بفرع تأمينات الحريق خلال الفترة القادمة ،وشملت هذه التوصيات المعاينة الدقيقة قبل الإصدار ،بجانب توفير العميل لوسائل الوقاية والحماية اللازمة لتقليل الخسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده ،بالإضافة إلى فرض نسبة تحمل على العملاء ذات النتائج السيئة بفرع تأمينات الحريق ،بالإضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه إدارة الأخطار بشركات التأمين لدراسة النتائج المحتملة لتغطية تلك الصناعات تأمينياً ،مؤكدين على تشدد معيدى التأمين فى قبول هذه الوثائق.

وكانت إدارة المرور بالجيزة قد أغلقت الطريق الدائري القادم من الوراق اتجاه المريوطية كليا، أمام حركة السيارات، بسبب تصاعد الأدخنة من الحريق الذى اشتعل بعقار مجاور للطريق الدائري، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة عليه.

وأخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار الذى اشتعلت به النار، ويضم مصنع ومخزن أحذية، بشارع المطبعة فى فيصل، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لمحاولة إخماده.