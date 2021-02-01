شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مصر فى أحدث مؤشرات الحوكمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى النجاحات التى تحققها مصر على مستوى المؤشرات الدولية المتعلقة بالحوكمة، وخاصة فى النسخة الأخيرة للتقرير والتى أكدت أن مصر تتمتع بأداء جيد فى مجال السلامة والأمن، كما هو واضح فى مؤشر جالوب للقانون والنظام، وأيضا مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية، بالإضافة إلى تحسن فى مجالات الأنظمة الاقتصادية والتحول وفعالية الحكومة، حيث يشير مسح الموازنة المفتوحة إلى أن مصر حققت تحسنا ملحوظا فى الرقابة على الموازنة.

وفى هذا الإطار يعرض ”الخليج 365” بالإنفو جراف أهم المراكز التى حصلت عليها مصر فى مؤشر الحوكمة، وفق ما نقله تقرير المعهد القومى للحكومة والتنمية المستدامة، على النحو التالى: