شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير بداية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأحد مرتفعا عند مستوى 640فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 630 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 660 فلس كمستوى أول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 630 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 635 بينما مستوى المقاومة هو 645 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد