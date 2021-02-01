شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 44.30 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 46 فلس كمستوى الو ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.8 بينما مستوى المقاومة هو 45.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد