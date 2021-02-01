شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ممكن السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 722 فلس، متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند مستوى 715 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع للوصول للهدف السعري الثاني عند 760 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 710 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 716.0 بينما مستوى المقاومة هو 726.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد