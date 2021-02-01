شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 210 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 205 فلس كمستوى أول ثم 193 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 207 بينما مستوى المقاومة هو 211 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط