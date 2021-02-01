شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 45.90 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 45.50 فلس، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 47.50 فلس كمستوى أول ثم 52.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.2 بينما مستوى المقاومة هو 46.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد