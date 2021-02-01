شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 150 فلس امس الاحد، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول،مما يعكس إمكانية مواصلة السهم لارتفاعه في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 160 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 142 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 147.0 بينما مستوى المقاومة هو 152.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد