شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال الأيام والاسابيع الماضية، حيث اغلق عند مستوى 1.985 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 1.90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.03 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط