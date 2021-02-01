شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.453 ريال، منخفضا لثاني جلسة على التوالي، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.42 ريال كمستوى أول ثم 1.37 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.55 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط