شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا كبيرا خلال جلسة امس الاحد، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 18.25 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما انخفض السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمسويات قد تصل الى 18 ريال كمستوى أول ثم 17 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.80 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط