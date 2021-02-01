شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأحد ليغلق عند مستوى 2.28 ريال، مخترقا بذلك السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 2.18 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.32 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط