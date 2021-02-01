شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره ليغلق امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10473 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم 10400 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,409 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,512 نقطة