شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تسير نحو تحقيق حلم صناعة سيارة كهربائية بسرعة وتجني أرباحا كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «أبلغت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية عن زيادة بنسبة 41 ٪ في أرباحها التشغيلية في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى انتعاش قوي من جائحة كوفيد - 19»

ساعدت أحلام السيارات الكهربائية في شركة هيونداي موتورز على انتعاش أسهمها. ولكن على عكس بعض صانعي السيارات الآخرين، فإن أعمال صناعة السيارات التقليدية في الشركة تعمل بشكل جيد للغاية أيضًا، وهذا يجعلها تبدو وكأنها استثمار قوي.

وأبلغت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية عن زيادة بنسبة 41٪ في أرباحها التشغيلية في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى انتعاش قوي من جائحة كوفيد-19. وتمكنت هيونداي أيضًا من تحقيق أرباح أعلى على الرغم من بيع عدد أقل من السيارات.

وأدى الطلب على المنتجات الأعلى سعرًا مثل سيارات باليسيد الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات التابعة لعلامتها التجارية الفاخرة جينيسيس، إلى دفع الهوامش التشغيلية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2017. ومع ذلك، فقد جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين الصعودية بالفعل، وذلك لأن الوون الكوري القوي، وعمليات الاستدعاء الأخيرة لسيارة هيونداي الكهربائية كونا تسببا في انخفاض الأرباح.

لكن بشكل عام، أكد هذا الربع أن الشركة تتحرك في الاتجاه الصحيح. ويتوقع المحللون مسيرة قوية لهيونداي في عام 2021، وتوقعت التقديرات المجمّعة بناء على بيانات شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس زيادة بنسبة 77٪ في الأرباح التشغيلية لهذا العام مقارنة بعام 2019 السابق للوباء.

ومن الواضح أن التحوّل الناجح للسيارات الهجينة في هيونداي، وترقيتها له بشكل أكثر تميزًا يقود تعافي الأرباح، ولكن رهانات الشركة الأكثر مستقبلية هي التي توفر الدعم لآمال المستثمرين.

وأعلنت شركة هيونداي وشركتها التابعة كيا موتورز في عام 2019 أنهما ستستثمران 35 مليار دولار في تقنيات التنقل المستقبلية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. وكشفوا عن إطلاق منصة جديدة مخصصة لتصنيع السيارات الكهربائية، العام الماضي، ويخططون لإطلاق 23 طرازًا للمركبات الكهربائية بحلول عام 2025.

ويتوقع بنك كريدي سويس أن تشكّل البطاريات الكهربائية 11٪ من مبيعات هيونداي في عام 2025، ارتفاعًا من 3٪ العام الماضي. وتُعد الشركة أيضًا واحدة من أكبر المستثمرين في خلايا وقود الهيدروجين. واشترت شركة صناعة السيارات الشهر الماضي حصة أغلبية في شركة بوسطن دايناميكس، المشهورة بصناعة الروبوتات الراقصة.

ووفر إقبال السوق المتزايد على السيارات الكهربائية الدعم اللازم لانتعاش هيونداي. وزاد سعر سهمها بأكثر من الضعف منذ بداية عام 2020، مما يجعلها واحدة من أفضل الشركات أداءً بين شركات صناعة السيارات التقليدية.

وتمتلك هيونداي قيمة سوقية تبلغ 55 مليار دولار، وتعادل في ذلك شركات السيارات الأخرى مثل بي إم دابليو، وستيلانتيس، وهي شركة تشكّلت من اندماج شركتي فيات كرايسلر وبيجو، أيضًا، أعطت الأخبار الأخيرة التي تفيد بإجراء هيونداي محادثات مع شركة أبل حول التعاون في مجال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة هذا الشهر دفعة أخرى لارتفاع سهم هيونداي.

ويتم تداول سهم هيونداي الآن بـ11 ضعفًا للأرباح المتوقعة لهذا العام، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس. وهو سعر مرتفع مقارنة بتاريخ الشركة، وأسعار صانعي السيارات التقليديين الآخرين. ولكن إذا تمكنت هيونداي من الاستمرار في بيع المزيد من السيارات المتميزة مع الاستثمار في مستقبل السيارات، فستكون على الطريق الصحيح.