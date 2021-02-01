شكرا لقرائتكم خبر عن قطعة من الشمس على الأرض.. مشروع عمره 35 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُزيح الستار عن بعض التفاصيل الدقيقة حول أحد أكبر مشاريع العالم الذي بدأ العمل على إنشائه قبل أكثر من 35 عاماً.

المفاعل «ITER» الضخم الذي ينتهي بناؤه بعد 4 سنوات جنوبي فرنسا، سيكون أكبر مفاعل على وجه الأرض، وشبهه بعض العلماء ب«قطعة من الشمس على الأرض».

يحتوي المغناطيس على 18 ملفاً كهربائياً، كل واحد منها بحجم بناء ضخم من 6 طوابق، ويزن الواحد نحو 6 آلاف طن، ما يجعله أكبر مغناطيس فائق التوصيل تم تصميمه في العالم.

المشروع الذي تشارك فيه 35 دولة يعد أضخم مفاعل اندماج نووي على الكوكب، وسيعد أكبر مصدر للطاقة النظيفة على الأرض.

وتعد كلمة «ITER»، التي أطلقت كاسم للمفاعل، من الكلمات اللاتينية، وتعني «الطريق»؛ حيث تعبر عن الطموح البشري للوصول إلى مصادر مستقبلية للطاقة النظيفة، بحسب «سبوتنيك».

وكشفت مجلة «فوربيس» بعض التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع؛ حيث أشارت إلى وجود جهاز ضخم جداً في قلب المفاعل يُسمى «توكاماك»؛ وهو عبارة عن مجموعة ملفات تستخدم لإنشاء مجال مغناطيسي ضخم؛ أي أنها بالمختصر مغناطيسات ضخمة جداً.

تأخذ هذه الأجهزة شكل الكعكة الدائرية، لتشكل مغناطيساً هائلاً؛ حيث تعمل المغنطة على احتواء البلازما الناتجة عن عملية الاندماج.