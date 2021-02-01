«كورونا» يزيد أخطاء الطيارين الأمريكيين

إعداد: مصطفى الزعبي

كشف نظام الإبلاغ عن سلامة الطيران التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، والذي يمنح الطيارين الإبلاغ عن المشاكل دون ذكر الأسماء، أن عشرات الطيارين الأمريكيين العائدين إلى العمل بعد شهور من الإغلاق أخبروا أنهم ارتكبوا أخطاءً وواجهوا صعوبات في هبوط الطائرة، واختاروا المدرج الخطأ من بين الأخطاء المرتكبة. ووفقاً للنظام، لم يبلغ، حتى الآن، عن أي حوادث حصلت.

وقال الطيارون إنهم واثقون من سلامة الرحلات الجوية، لكنهم ينوهون إلى الحاجة لتدريب جديد بعد العودة، لاسيما بعد تعديل قرار إدارة الطيران الفيدرالية بإجراء ثلاث عمليات إقلاع وهبوط بعد 90 يوماً من التوقف عن العمل لتصبح 60 يوماً.

وقال أحد الضباط لوكالة السلامة التابع لناسا: لم أقم بتشغيل نظام إزالة الجليد بعد عودتي للعمل، و احتجت الكثير من الوقت لمراجعة إجراءات التشغيل.

بينما ذكر طيار آخر أنه أخطأ في تقدير المسافة إلى المدرج أثناء الهبوط، وتسبب في هبوط الطائرة على ارتفاع منخفض للغاية، ولم يجهز محاولة الهبوط والدوران حول المطار لإجراء محاولة أخرى، وقام الطيار المساعد بإجراء التعديلات في اللحظات الأخيرة من الهبوط.

وأشار خبراء الطيران إلى أن أنظمة احتياطية كافية في الطائرات تمنع الأخطاء الطفيفة من أن تصبح حوادث خطرة.

وأفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهي مجموعة تجارية لشركات الطيران العالمية، عن زيادات حادة في معدلات السلامة خلال رحلات الطيران، فعلى سبيل المثال شهدت رحلات الطيران زيادة في المقاربات في المسافة بين الطائرات وسرعة الهبوط دون إجراء تعديلات.

وذكرت مجموعة شركات الطيران أن معدل الأساليب غير المستقر في الطيران قفز من حوالي 14 لكل 1000 رحلة قبل الوباء إلى أكثر من 35 لكل 1000 رحلة بعده.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية أن عدد الرحلات في إبريل ومايو الماضيين انخفضت بنسبة 75% دون مستويات ما قبل الوباء، وهو ما جعل الكثير من الطيارين يتوقفون عن الطيران قبل أن تتحسن الرحلات الشهر الماضي بنسبة 43%.