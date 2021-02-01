شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لجرعات لقاح «كورونا» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن يوم الأحد، شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح ل«كوفيد- 19»، وهو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

وأشاد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بجهود القائمين على الحملة وخط الدفاع الأول والمشاركين فيها، وثمّن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 184260 فحصاً جديداً خلال الساعات ال 24 الماضية، كشفت عن 2948 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 303609. ‌‎كذلك أعلنت وفاة 12 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 850 حالة وفاة. ‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ‌‎كما أعلنت شفاء 4189 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 276958.

على صعيد متصل، أكد د. أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، ضرورة التكاتف من أجل محاربة الوباء العالمي، قائلاً: «ندرك جميعاً جيداً التحديات التي تواجهنا عالمياً في هذا الوباء، وضرورة العمل معاً، ولا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد».