تفاهم بين «معاً» ومؤسسة الإمارات

أبوظبي:”الخليج 365”

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية- معاً ومؤسسة الإمارات، مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق بيئة تطوعية ذات كفاءة تعزز منظومة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، وشهد حفل التوقيع حضور كل من الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية-معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات.

وعبّر الشيخ سلطان بن طحنون، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وأكد أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهتين.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة الإمارات؛ إذ تجمعنا مبادئ وأهداف مشتركة تصب في مصلحة العمل التطوعي، فضلاً عن دورها الرائد في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع القائم على العلم والمعرفة، من خلال برامج ومبادرات تدعم مهاراتهم في مختلف المجالات العملية».

ومن جانبه قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «سعداء بهذا التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية- معاً».

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «إن هذه الخطوة تؤكد الشراكة المبرمة على التزام هيئة معاً وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات على تأسيس منظومة فعالة للعمل التطوعي».