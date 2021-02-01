شكرا لقرائتكم خبر عن «رقمية أبوظبي» تتفقد أعمال إنشاء «مصنع تم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قامت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية، بزيارة تفقدية إلى «مصنع تم»، الذي يعتبر مركزاً للابتكار فريداً من نوعه، يجمع كافة الجهات الحكومية تحت سقف واحد لمناقشة وتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار، بما يساهم في تسريع جهود التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

رافق رئيس اللجنة في هذه الزيارة كل من الأعضاء، اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومحمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعبد الله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعامر حسين الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، والمهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية.وتأتي هذه الزيارة لتفقد سير العمل في إنشاء «مصنع تم» الذي يعتبر أحدث المبادرات التي يتم تطويرها تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.ويندرج «مصنع تم» ضمن التوجهات الحكومية نحو تبني أساليب فريدة من شأنها أن تدعم الابتكار التكنولوجي، حيث سيصبح «مصنع تم» حاضنة إبداعية مشتركة ومنصة مبتكرة تجمع مختلف الشركاء والمختصين من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع أبوظبي ليساهموا في تصميم وتطوير أساليب وتجارب عمل فريدة لتقديم الخدمات الحكومية. كما سيسعى «مصنع تم» إلى صناعة تجارب فارقة في العمل الحكومي من خلال توفير بيئة ملائمة لتبادل الأفكار الإبداعية.

واطلعت اللجنة خلال الزيارة التفقدية على أقسام ومرافق «مصنع تم».