شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير 24 شحنة غاز مسال من إدكو الربع الأول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه من المخطط تصدير نحو 24 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال الربع الأول من 2021 .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الشحنات تأتي ضمن التعاقدات لعقود طويلة الأجل والشحنات الفورية، موضحا أن حجم الشحنة الواحدة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا فى ديسمبر 2019.

وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد أوضحت في تقريرها السنوي، أن كمية الغاز المسال المصدر من خلال مصنع الإسالة بإدكو خلال العام المالي2019-2020 قد بلغت حوالي 120بليون قدم مكعب غاز "غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر" من خلال 33 شحنة غاز مسال وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة وبرنامج الشحن السنوي وكذلك كمية الغاز الطبيعي المصدر للأردن عبر خط الغاز العربي بلغت حوالي 33.9 بليون قدم مكعب غاز، وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة واحتياجات الجانب الأردني.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.