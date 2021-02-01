شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير 8 شحنات غاز مسال من مصنع إدكو خلال يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم تصدير 8 شحنات من الغاز المسال خلال شهر يناير الجاري من مصنع إدكو للإسالة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حجم الشحنة الواحدة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال موضحا أن تلك الشحنات تأتي ضمن تعاقدات لعقود طويلة الأجل وشحنات فورية.

وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد أوضحت في تقريرها السنوي، أن كمية الغاز المسال المصدر من خلال مصنع الإسالة بإدكو خلال خلال العام المالي 2019-2020 قد بلغت حوالي 120بليون قدم مكعب غاز "غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر" من خلال 33 شحنة غاز مسال وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة وبرنامج الشحن السنوي وكذلك كمية الغاز الطبيعي المصدر للأردن عبر خط الغاز العربي بلغت حوالي 33.9 بليون قدم مكعب غاز، وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة واحتياجات الجانب الأردني.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.