شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2.6 مليار جنيه..تنفيذ مشروعات المرافق بمركز أبو تشت ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن برنامج حياة كريمة للنهوض بالمستوى المعيشى والاقتصادى لنحو 58 مليون مصرى، يعيشون فى الريف تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستقوم شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، تنفيذ مشروع توصيل المرافق لمركز أبو تشت بمحافظة قنا؛وذلك بتكلفة تصل لنحو 2.6 مليار جنيه.

وأشار المهندس راضى عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لـ" الخليج 365" إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ ما يسند اليها من كافة اعمال المرافق بالمركز تحت اشراف الهيئة الهندسية وبدعم من الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،لافتا ان ما تمتلكه الشركة من خبرات فإنها قادرة على انجاز المشروع طبقا للمواصفات.

أوضح راضى عبد العزيز، أن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محب سالم، شدد على أهمية سرعة تسليم كافة المشروعات التي يتم تنفيذها دون تأخير مع الانتهاء من المشروعات المتأخرة، ولا سيما بعد مساعدة الشركة القابضة للتشييد والتعمير للخروج من الأزمة المالية وتسوية العديد من ملفات الديون لدى بعض الجهات من خلال مبادلتها باراضى وبالتالي فان رؤساء القطاعات والفروع يتابعون بشكل يومى تنفيذ كافة المشروعات لسرعة انجازها.

ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظ وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما يستهدف المشروع الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع قائم على المعرفة من خلال التحول الرقمى ورفع مرونة وتنافسية الاقتصاد.