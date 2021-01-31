شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع»: 22 اكتتاباً بـ 50 ملياراً منذ التأسيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت «شعاع كابيتال» بإلزام الشركات المساهمة بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في دبي خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.

وساهمت «شعاع»، التي تأسست عام 1979 حتى الآن في إنجاز 22 اكتتاباً عاماً أولياً تجاوزت قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم. كما نشطت الشركة مؤخراً في إصدار الصكوك وسندات الدخل الثابت للشركات. وتتطلع الشركة إلى دعم الشركات في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصات المحلية امتثالاً لهذا المرسوم.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «انطلاقاً من سجلنا المشهود كمستشار مالي للشركات الإماراتية والدولية، نبدي استعدادنا التام لتقديم خدمات الإدراج والاكتتاب للشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية. ولهذه الخطوة تبعات إيجابية طويلة الأمد للشركات التي ستستفيد من مزايا الإدراج العام - بما في ذلك تعزيز سمعتها وسهولة وصولها إلى رأس المال. ومن شأن ذلك أيضاً أن ينعش أسواق رأس المال المحلية، وأن يضعها على مسار نمو جديد».