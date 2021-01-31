شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات تتحمل مسؤولية دفع التنمية وخلق فرص العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتبنى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجيات لتخفيض اعتمادها على النفط والغاز وتنويع اقتصاداتها وعلى سبيل المثال،حددت دولة الإمارات أهدافاً وطنية واضحة لمستقبل أكثر استدامة من خلال عدد من المبادرات بما في ذلك التركيز على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تحدد هدفًا بنسبة 50٪ من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأكد بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة الهلال، الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الشركات في هذا التحول، ومسؤوليتها في توليد الفرص التي يحتاج إليها الشباب للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وشمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحدث بدر جعفر في جلسة بعنوان «تنفيذ رأسمالية أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ضمن أجندة «دافوس 2021 للمنتدى الاقتصادي العالمي»، إلى جانب رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم ومحمد جعفر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية.

ضرورة تجارية

وقال بدر جعفر: «ليس أمام الشركات خيار آخر سوى أن تكون في طليعة معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية في منطقتنا. إنها ليست مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة تجارية طويلة الأجل، وأصبح الرابط الذي لا ينفصم بين النجاح الاقتصادي طويل الأجل والتأثير المجتمعي الإيجابي واضحاً بشكل متزايد أمام الجميع».

يعد خلق فرص جديدة للشباب ضرورة ملحة بشكل متزايد، حيث تم القضاء على ما يقدر ب 10 ٪ من ساعات العمل في المنطقة في العام 2020 بسبب كوفيد-19، أي ما يعادل فقدان 24 مليون وظيفة بدوام كامل. ويبرز إحصاء تصورات المخاطر العالمية الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي بوضوح خيبة أمل الشباب وتآكل التماسك الاجتماعي بوصفها تهديدات خطيرة قصيرة الأجل للعالم.

«إن التركيز المنفرد على خلق فرص العمل يمنعنا من رؤية التحدي الحقيقي والفرصة التي تنتظرنا، وهذا يغرس إحساساً قوياً بالهدف والشعور بالانتماء داخل شبابنا. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى نشر جميع الأدوات المتاحة لدينا لتقوية نسيج مجتمعاتنا المحلية بما في ذلك من خلال خدمة المجتمع والعمل التطوعي».

الصدمات المناخية

وفي معرض حديثه عن الاستدامة البيئية،علق جعفر على أن منطقة الشرق الأوسط معرضة بشكل خاص للصدمات المناخية،وتواجه مجموعة من المخاطر البيئية مثل ندرة المياه، وارتفاع مستويات التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي. «إذا كنت تجادل بأن الاعتبارات الاقتصادية تتفوق على كل شيء آخر خلال أزمة ما، أو كنت تعتقد حقًا أن الاقتصاد أكثر أهمية من البيئة، فحاول حبس أنفاسك أثناء عد أموالك.»