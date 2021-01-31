شكرا لقرائتكم خبر عن قفـزة أسـعار الأســهم في ينايــر تسـتقطـب سـيولـة 17.4 مليــار درهــم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في شهر يناير المنصرم، على وقع عمليات شراء أجنبية ومؤسساتية، نقلت العديد من الأسعار إلى مستويات جديدة، خاصة القيادية منها في العقار والبنوك والاتصالات، في إطار الأخبار الإيجابية على بعض الأسهم، والنظرة المتفائلة حيال توزيعات اللقاح إلى جانب استمرار التعافي الاقتصادي.

وسجلت الأسهم سيولة قوية في يناير بنحو 17.4 مليار درهم مقارنة مع 10.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020، بارتفاع نسبته 60%.

وفيما لم تتوزع السيولة بصورة عادلة على الأسهم، استأثرت أسهم 6 شركات على 54% من الإجمالي، بما يعادل 9.4 مليار درهم، وهي: «الدار» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«دبي المالي».

وتوزعت سيولة يناير بواقع 7.2 مليار درهم في سوق دبي و10.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 7.87 مليار سهم، منها 5.57 مليار سهم في دبي و2.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 155.2 ألف صفقة.

وأظهرت بيانات الأسواق توجهاً للمستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 1.56 مليار درهم كمحصلة شراء، منها 948.6 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و616.5 مليون درهم في سوق دبي.

وكذا المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء أيضاً، بصافي استثمار بلغ 940 مليون درهم.

سوق دبي

سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً شهرياً نسبته 5.89% إلى مستوى 2654 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 8.8% بفعل مكاسب «دبي الإسلامي» 7.38% و«الإمارات دبي الوطني» 12.62%.

وصعد قطاع العقار 3.39% إثر ارتفاع «إعمار العقارية» 5.67% و«إعمار للتطوير» 5.09% و«داماك» 3.08% و«ديار» 3.2% في مقابل تراجع «الاتحاد العقارية» 0.71% و«إعمار مولز» 3.28%.

وزاد قطاع الاستثمار 15.67% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 11.72% و«سوق دبي المالي» 31.18% و«شعاع كابيتال» 5%.

وفي المقابل انخفض قطاع النقل 2% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 2.34% و«أرامكس» 1.37% و«الخليج للملاحة» 10.6%.

سوق أبوظبي

قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على أساس شهري بنسبة 10.86% إلى مستوى 5593.48 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 11.2 مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 14.57% و«أبوظبي التجاري» 3.87% و«أبوظبي الإسلامي» 5.53%.

كما ارتفع قطاع العقار 10.9% بفعل ارتفاع «الدار» 10.48% و«رأس الخيمة العقارية» 18.96%.

وصعد قطاع الاتصالات 16.92% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 7.7% مستمداً الدعم من ارتفاعات «العالمية القابضة» 9.57% رغم تراجعات «الواحة كابيتال» 5.83% و«إشراق» 2.52%.

وزاد قطاع الطاقة 0.53% بعد ارتفاع «طاقة» 0.69% و«أدنوك للتوزيع» 3.2% بالرغم من انخفاض «دانة غاز» 5.46%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الشهرية، استقطب «الدار العقارية» 2.257 مليار درهم، مغلقاً عند 3.48 درهم، ليتقاسم الصدارة مع «أبوظبي الأول» الذي اجتذب أيضاً سيولة شهرية 2.257 مليار درهم، وأقفل عند مستوى 14.78 درهم، بينما بلغت سيولة «العالمية القابضة» 1.6 مليار درهم وأقفل عند 46.02 درهم.

وعلى صعيد سوق دبي، كانت الحصة الأكبر ل«إعمار العقارية» بسيولة قدرها 1.5 مليار درهم مغلقاً عند 3.73 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» مع استقطابه مليار درهم من السيولة ليغلق سعره عند 4.95 درهم، ثم «دبي المالي» بتداولات قيمتها 825.7 مليون درهم وأقفل عند 1.22 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع شهري في سوق أبوظبي، بنسبة 29.49% ليغلق عند 5.05 درهم، تلاه «أغذية» وبنسبة ارتفاع 24.71% ليغلق سعره عند 5.3 درهم، ثم «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» بنموه 24% إلى مستوى 1.65 درهم.

وفي المقابل، سجل «فودكو للمواد الغذائية» التراجع الأكثر بنسبة 16.39% ليغلق عند 2.5 درهم، تلاه في التراجع «أبوظبي للفنادق» بنسبة 12.14% مغلقاً عند 2.46 درهم، ثم «أبوظبي لمواد البناء- بلدكو» بانخفاضه 11.2% إلى 0.23 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق دبي خلال شهر يناير «الإمارات للمرطبات» بنسبة 247.28% مغلقاً عند 17.85 درهم، تلاه «دبي المالي» بارتفاعه 31.18% ليغلق عند 1.22 درهم، ثم «دو» بنموه 14.78% مغلقاً عند 6.6 درهم.

وعلى العكس، انخفض «الخليج للملاحة» 10.6% عند مستوى 0.371 درهم، تلاه «العربية الإسكندنافية للتأمين» بانخفاضه 7.89% مغلقاً عند 1.75 درهم، ثم «دي إكس بي» الذي أغلق متراجعاً 7.87% عند 0.082 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال يناير، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، (85.49 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و984.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب).

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، (3.99 مليون درهم محصلة بيع العرب، ومليار درهم محصلة بيع المواطنين).

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 616.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، (101.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و123 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و391.99 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

المؤسسات

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في شهر يناير، وبصافي استثمار بلغ 940 مليون درهم محصلة شراء، منها 367.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي و572.46 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

ضغوط بيعية تهبط بالأسهم في آخر جلسات يناير

ضغطت عمليات البيع على الأسهم أمس، وتسببت في هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية كافة، الأمر الذي أدى إلى تراجع سوق دبي بنسبة 1.6% إلى 2654.06 نقطة مع هبوط أسهم رئيسية في العقار والبنوك مثل: «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.86% بضغوط من تراجعات «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار».