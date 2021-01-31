مستقبل الخطاب عبر الإنترنت

تسبب تعليق «تويتر» الدائم للرئيس السابق دونالد ترامب في 8 يناير/كانون الثاني في صدمة لرواد التواصل عبر الإنترنت. تبع ذلك تأثير «الدومينو» مع إزالة المنصات الرئيسية لحسابات ترامب من خدماتها، في أعقاب أعمال العنف التي ارتكبها بعض مناصريه قبل أسبوع في واشنطن العاصمة.

وكانت الذريعة وراء ضرورة إزالة حسابات ترامب (وهي التحريض على العنف) معقولة ظاهرياً. ومع ذلك، فإن التداعيات الأعمق لفرض شركات التكنولوجيا الكبرى رقابة على الرئيس السابق تُثبط العزيمة، وتكشف حقيقة مروّعة، بأن مستقبل الخطاب العام في أيدي قلة من الجهات غير الحكومية.

وعلى الرغم من أن «تويتر» لديه سوابق في إزالة المحتوى السياسي، فإن إزالة حساب مستخدمه السادس الأكثر متابعة (الرئيس السابق للولايات المتحدة) توضح المكان الذي وصلت إليه قوة تحكّم عمالقة التقنية في عالمنا. فهم بذلك لا يحتكرون الكلام فقط؛ بل يعطلون التصورات الحديثة للخطاب عبر الإنترنت.

تزايد الغضب تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى بين المشـرِّعين الأمريكيين، إلا أن الحكومة بالكاد تقاوم نفوذ تلك الشركات؛ إذ إن الحرية التحريرية للمواقع تنبع من بند في قانون آداب الاتصالات الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في عام 1996، عندما كان مارك زوكربيرج في الحادية عشرة من عمره. وتعترف الحكومة بموجب هذا البند، بمواقع عمالقة التقنية على أنها «منصات» للنشر، وتحميها من المسؤولية عندما ينشر المستخدمون محتوى غير قانوني.

قد لا يكون «تويتر» و«فيسبوك» ناشرين، لكنهما بالتأكيد لم يعودا محايدين بعد الآن.

لا ينبغي أن يكون المساهمون في أي موقع ويب، مسؤولين في حال ارتكب المستخدم جريمة إلكترونية، هذا صحيح، لكن نماذج الربح لوسائل التواصل الاجتماعي تشوهت في ترويجها للمحتويات.

إضافة إلى ذلك، فإن إزالة حساب ترامب، وليس حساب الجهات العنيفة الأخرى، أمر محير في أحسن الأحوال. وفي أسوأ الأحوال، لا يحل شيئاً. فماذا عن عدد لا يُحصى من المستخدمين الذين أطلقوا خطابات عنيفة حتى 6 يناير؟ والذين استمروا في إثارة المخاوف في الأيام التي سبقت تنصيب الرئيس جو بايدن. لقد زحفوا للنشر على «تويتر» و«فيسبوك» ومنصات أخرى، وإزالة حساب الرجل المفضل لديهم يزيد من حدة الموقف ويصب مزيداً من الزيت على النار.

من المحافظين الذين يدينون الهجمات على حرية التعبير، إلى بعض اليساريين المهتمين بالرقابة القادمة، لا يبدو أن أحداً كان راضياً عن قرار «تويتر» بكتم صوت الرئيس السابق، بعد أكثر من 1400 يوم من ولايته. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنه حتى رئيس الدولة يخضع لقواعد وضعها حفنة من الأشخاص في وادي السيليكون.

«ذا ريد أند بلاك»