شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسلاك ترتفع 181% خلال 2020 لارتفاع المبيعات والهوامش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 181% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 72.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 32.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الإنخفاض فى المدينين التجاريين والمخزون وانخفاض مصروف الزكاة.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع المبيعات إلى 777.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 724.4 مليون ريال خلال العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 45.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.