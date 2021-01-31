شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يُقرر توزيع 12.5 هللة عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 12.871 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على أساس 102.971 مليون سهم، بقيمة ربح موزع يبلغ 12.5 هللة لكل وحدة، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولى للوحدة يبلغ 1.25%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، بنهاية يوم 21 فبراير 2021، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الربع الثالث من عام 2020، بقيمة 15.445 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي إجمالي دخل تأجيري بلغ 27.924 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020.