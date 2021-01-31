«طيران الإمارات» تعتمد تطبيق «ترست وان» لتسهيل فحص «كوفيد-19»

دبي:”الخليج 365”

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «جي إي ديجيتال أفيايشن سوفتوير» «GE Digital Aviation Software» و«تي إي فود» «TE Food» لتجربة التطبيق المحمول (ترست وان) «TrustOne» الذي يتيح للركاب إجراء اختبارات PCR للكشف عن «كوفيد-19» بأسعار مخفضة خاصة. والتطبيق، يساعد الركاب على الالتزام بأحدث اللوائح والبروتوكولات، ما يسهل السفر ويجعله أكثر سلاسة وراحة.

وعند استخدام التطبيق، يحصل العملاء الذين لديهم حجز على رحلة لطيران الإمارات على أسعار خاصة لفحص PCR لدى أحد مختبرات «Eurofins». ويمكن للمسافرين أيضاً الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد، بما في ذلك البحث عن مواقع المختبرات وحجز المواعيد ونتائج الاختبارات، مع إدخال الحد الأدنى من البيانات الشخصية.

وسوف تطلق طيران الإمارات التطبيق على أساس تجريبي أولاً، حيث بدأت المرحلة الأولى في الإمارات وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا. ويمكن لعملاء طيران الإمارات المسافرين من دولة الإمارات الاستفادة من الأسعار الخاصة البالغة 130 درهماً إذا أجروا اختبار PCR في المختبرات المعتمدة عبر التطبيق. كما يحصل العملاء المسافرون من دول أخرى على أسعار تنافسية تتراوح بين 70 و90 يورو (310 و400 درهم) اعتماداً على البلد الذي يسافرون منه.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «نبحث دائماً عن حلول تمنح عملاءنا الثقة وتمكنهم من السفر بأمان. ومن خلال هذا الحل الجديد، سيتمكن المسافرون من الحصول على معلومات دقيقة عن الفحوصات والمختبرات المعتمدة، بالإضافة إلى التدابير الحيوية الأخرى التي يجب اتخاذها قبل السفر. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإنجاح المرحلة التجريبية للتطبيق وتقديم المزيد من الحلول والمزايا للعملاء في المستقبل».

وقال المدير التجاري العام لشركة «GE Digital» رامي عيناتي: تزدهر أعمالنا نتيجة التزامنا بالابتكار. ونحن اليوم فخورون باعتماد طيران الإمارات تطبيقنا الجديد «TrustOne» وإتاحته لعملائها. هذه هي الخطوة الأولى في تسهيل متطلبات السفر الدولي أثناء الجائحة. وسوف نعزز التطبيق مستقبلاً بمزيد من الإمكانات لتلبية جميع متطلبات الاختبار والتحقق الحكومية، كما أن عملاء طيران الإمارات سيكونون في طليعة من يحصلون على هذه الخدمات.