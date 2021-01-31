شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جامع التبرعات البريطاني الشهير بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قالت ابنة الكابتن البريطاني توم مور، البالغ من العمر (100 عام)، المحارب الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية، وأصبح بطلاً قومياً بعدما جمع ملايين الجنيهات الاسترلينية لدعم نظام الرعاية الصحية، إن أباها نُقل للمستشفى بعد ثبوت إصابته بـ«كوفيد-19».

وأضافت ابنته هانا على «تويتر»: «أود أن أبلغ الجميع اليوم أن... والدي نُقل إلى المستشفى». وتابعت: «كان يعالج خلال الأسابيع القليلة الماضية من الالتهاب الرئوي وثبُتت الأسبوع الماضي إصابته بكوفيد-19. كان معنا في البيت حتى أمس عندما احتاج لمساعدة إضافية في التنفس. يُعالج في جناح وليس في وحدة للعناية المركزة».