شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية بأبوظبي تطلق 50 مشروعا ومبادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمد مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 50 مشروعاً ومبادرة خلال العام الجاري 2021، خلال الاجتماع الأول لضباط الارتباط بقطاعات شرطة أبوظبي.

وأوضحت المقدم الدكتورة آمنة البلوشي، مديرة مكتب شؤون الشرطة النسائية، أن المشروعات والمبادرات الجديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية، وجاء عددها 50 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وأضافت: تم التركيز على ربط المشاريع والمبادرات الـ50 بعدة محاور، ومنها محور الكفاءة والدعم والتمكين والمسؤولية المجتمعية وجودة الحياة والسعادة.

وناقش الاجتماع آلية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء، ومناقشة عدة محاور، مثل: كيفية العمل على مواجهة التحديات من خلال التحليل والدراسات، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في مختلف المجالات.