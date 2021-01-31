شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الخيرية: مركز غسل الكلى قدَّم 4680 جلسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استطاعت جمعية الشارقة الخيرية بفضل تبرعات ومساهمات المحسنين ودعمهم المستمر من تحقيق أهدافها الإنسانية، إذ ساهمت في تعزيز كفاءة عمل مركز غسل الكلى الخيري المتخصص في توفير جلسات غسل الكلى لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين والفقراء الذين يعجزون عن توفير نفقات وتكاليف علاجهم، وكشفت الجمعية أنها تمكنت منذ بدء افتتاح المركز منتصف شهر إبريل من العام الماضي وحتى منتصف شهر يناير من تقديم 4686 جلسة غسل وذلك بتكلفة 3.5 مليون درهم، بخلاف أعداد أخرى من المرضى المستفيدين المسجلين بمختلف المستشفيات والجهات الصحية على مستوى الدولة والذين تكفلت الجمعية بعلاجهم ومستحقات جلسات غسل الفشل الكلوي، ما يعني أن عمل الجمعية في دعم مرضى غسل الكلى ليس مقصوراً فقط على الحالات المسجلين في كشوف مركز الجمعية لغسل الكلى.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن مركز غسل الكلى، ثمرة عطاء المحسنين، ودعمهم المستمر لمسيرة العمل الخيري وهو شيء حميد يعكس سخاء شعب الإمارات بمواطنيه ومقيميه وتطلعهم للمساهمات الخيرية والإنسانية، مضيفاً أن للمركز تجربة رائدة، في مجال العمل الصحي الخيري، فقد فتح أبوابه أمام مرضى الفشل الكلوي المحتاجين الذين حصلوا على قرارات من لجنة المساعدات بالخضوع لجلسات الغسل بعيادة الجمعية.

وأكد ابن خادم أن الجمعية مستمرة في توسيع مشاريعها الصحية من خلال مركز غسل الكلى، كمركز للعطاء المتجدد حيث أن ثمرة الدرهم الذي وضعه المتبرع يستمر عطاؤه للمستحقين بشكل دائم ومتجدد، داعيا المحسنين من المؤسسات والأفراد إلى مزيد من المساهمة فبالإمكان إدخال أجهزة إضافية للمركز وهو ما تعمل عليه الجمعية في القريب العاجل والتي من شأنها أن ترفع حجم الإنجاز وأعداد الجلسات المقدمة لمستحقيها، موضحاً أن المركز في وقته الحالي يضم 8 أجهزة غسل، ويستقبل يومياً نحو 16 مريضاً.